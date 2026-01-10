レッドソックスは１０日、２０２６年度の球団殿堂入りを発表。中堅手として、２００４年に通称「バンビーノの呪い」を打ち破り、８６年ぶりのワールドシリーズ制覇に貢献したジョニー・デーモン氏、先発投手として２００７年及び２０１３年と２度の世界一に貢献したジョン・レスター氏ら計４人が選出された。デーモン氏は２００２年から４シーズン在籍し、同期間の打率は２割９分５厘だった。２００４年にヤンキースとのリーグ