「プロレス・スターダム」（１０日、後楽園ホール）２期生の鹿島沙希（３２）が４月２６日横浜アリーナ大会での現役引退を電撃表明した。第３試合で行われた８人タッグマッチで飯田沙耶（２８）の飯田橋で敗れた後、リング上で突然マイクを持ち、「疲れちゃった。だいぶ疲れた。ちょっと体力ももうアレなので、４月の横アリで引退します。ということで帰ります。お疲れっした」と言い残し、リングを降りて走って去って行った。