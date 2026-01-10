気象台は、午後11時43分に、暴風雪警報を浜田市、益田市、大田市、江津市、海士町、西ノ島町、知夫村、隠岐の島町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】島根県・浜田市、益田市、大田市、江津市、海士町、西ノ島町などに発表 10日23:43時点西部、隠岐では、11日明け方まで暴風雪に警戒してください。隠岐では、11日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■浜田市□暴風雪警報【発表】11日