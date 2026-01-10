（資料写真）１０日午後６時５０分ごろ、愛川町中津の河川敷で「雑草が燃えている」などと１１９番通報があった。町消防本部によると、現場は中津川に架かる八菅橋の上流側で、雑草に燃え広がり、同７時３５分ごろに鎮火した。出火当時、河川敷でキャンプをしている人たちがいたとみられるが、けが人は確認されていないという。