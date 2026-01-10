日本付近は12日月曜日にかけて冬型の気圧配置が強まり、北日本や日本海側を中心に、大雪や猛ふぶきとなりそうです。交通障害に警戒が必要です。日本海側では、この時間、雨の所もありますが、11日日曜日は山沿いから雪に変わりそうです。九州や四国でも雪が降り、大雪となる所があるでしょう。東北や北陸付近は強く降り、短時間で積雪が急激に増える所がありそうです。日曜、夕方までの予想降雪量は、東北で60センチ、北陸、東海で