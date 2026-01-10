ボートレース宮島の「第２２回日本モーターボート選手会会長賞」は１０日、予選２日目が行われた。三嶌こころ（２４＝香川）は６Ｒ、ピット離れで遅れて４枠から６コース発進となったが、道中粘って３着と奮闘した。舟足も「めっちゃ下がることはないし、乗り心地も良くなっていた」と上積みに成功。初日５Ｒで６着に敗れた後に「時間あるので、たっぷり使って…」と粘り強く調整した成果を結果につなげた。機力、リズムも