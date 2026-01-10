【モデルプレス＝2026/01/10】WEST.の藤井流星が主演を務めるテレビ朝日系オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜よる11時〜）が、10日にスタート。サプライズ出演キャストが明らかになった。【写真】和臣（藤井流星）の後輩役で登場したサプライズキャスト◆「ぜんぶ、あなたのためだから」オシドラ史上最高火力のラブサスペンス開幕ついにスタートした1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』―