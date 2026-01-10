９日、ハルビン国際ファッションウイークの開幕ショーで衣装を披露するモデル。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン1月10日】中国黒竜江省ハルビン市で9日、氷雪文化とファッションを融合させた「第12回ハルビン国際ファッションウイーク」が始まった。4種類のファッションショーのほか、交流イベントやコンテストなど多彩な催しが行われる。９日、ハルビン国際ファッションウイークの開幕ショーで衣装を披露するモ