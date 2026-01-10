人気女子ゴルファーのセキ・ユウティンが９日に自身のインスタグラムを更新。「両親とのハッピータイム船でのお寿司屋さん、楽しかったです」と記し、屋形船で楽しんだ豪華料理と東京の夜景を報告した。船上に本格的な江戸前すしのカウンターが設けられた屋形船で、ユウティンは青く輝くスカイツリーや、虹色にライトアップされたレインボーブリッジの夜景を堪能。ッし職人の包丁さばきや、ぎっしりと板に詰まった黄金色に輝