川崎フロンターレは10日、アカデミーサポートコーチの矢島卓郎氏(41)が横浜F・マリノスのコーチに就任することを発表した。矢島氏は現役時代に清水エスパルス、川崎F、横浜FM、京都サンガF.C.でプレー。2017年から川崎F育成年代の指導に携わっていた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●矢島卓郎(やじま・たくろう)■生年月日1984年3月28日(41歳)■出身地滋賀県滋賀郡志賀町■所属チーム経歴ラーゴFC-志賀中-膳所高-