川崎フロンターレは10日、川崎フロンターレU-18コーチの稲本潤一氏(46)が今季から「フロンターレ・リレーションズ・オーガナイザー(FRO)」に就任することを発表した。稲本氏は現役時代に川崎Fをはじめとする複数クラブで活躍。2025年から川崎FのU-18コーチを務めていた。クラブはFROの内容について公式サイトで「アカデミーおよびスクールにおける育成・普及活動」「地域貢献・プロモーション活動」「営業・広報活動のサポー