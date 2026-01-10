水戸ホーリーホックは10日、2025シーズン限りでFC今治と契約満了になっていたDFダニーロ(28)の加入を発表した。ブラジル出身のダニーロは昨季J2リーグ戦で33試合に出場。クラブ公式サイトを通じ、「J1の水戸に貢献できることを心から誇りに思います。クラブの目標を達成できるよう全力を尽くし、サポーターの皆さんにたくさんの喜びを届けたいです」と意気込みを語った。以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文●DFダ