春季カタルとは、アレルギー性結膜疾患の一種であり、学童期の男児に見られることの多い病気です。 聞き慣れない人も多いかもしれませんが、悪化すると視力の低下などを引き起こすために早期の発見と治療が大切です。 そこで本記事では、春季カタルとはどのような病気なのかをご紹介します。 完治するのかについても詳しく解説するので、お子様の異常に早めに気づけるようにするためにも、特徴をしっかり把握しましょう。