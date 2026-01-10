ボートレース宮島の「第２２回日本モーターボート選手会会長賞」は１０日、予選２日目が行われた。西丸侑太朗（２１＝香川）が「宮島に行きたい」とこぼしている。昨年１２月３１日からまるがめ年またぎシリーズに参戦。５日に終了し、８日が今節の前検とあって「今年はまだ初詣に行っていない。まるがめから中２日なので…」と明かす。初詣にこだわる理由は「前までは７点とか６点中盤を取れていたけど、判断が遅れたり、レ