米国・ＷＷＥの?キング・オブ・ストロングスタイル?中邑真輔（４５）が、惜しくもＵＳ王座奪還に失敗した。昨年１０月に?ウェイワード・サムライ?から素顔に戻って復帰。当時のＵＳ王者サミ・ゼインにオープンチャレンジで挑み４度目の同ベルト奪取に手をかけたが、ソロ・シコア率いるＭＦＴに乱入され、ベルトを奪えなかった。その後はＭＦＴとの抗争を経て、先週のスマックダウンではＭＦＴのタマ・トンガに絡むなど新たな動