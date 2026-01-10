WEST.が、2026年の1曲目として初のデジタルシングル「愛執」を1月19日（月）より配信リリースすることが決定した。本楽曲は藤井流星が主演を務めるテレビ朝日系 オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』の主題歌。愛憎渦巻くラブサスペンスの世界観とリンクし、目の前にいる“あなた”への強く一途な愛を歌ったストロングラブソングとなっている。イントロから漂う妖しげな雰囲気、ラップを織り交ぜた疾走感溢れるスタイリ