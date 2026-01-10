群馬・高崎発日本語ロックバンドFOMAREが、新曲「スターダスト」を1月14日に配信リリースすることが発表となった。「スターダスト」は、アニメ『TRIGUN STARGAZE』のエンディングテーマに書き下ろされた新曲だ。アニメの世界観に寄り添いながらもFOMAREらしい疾走感全開の同曲は、すでにライブでも披露されている。ジャケットビジュアルには、アニメ『TRIGUN STARGAZE』のエンディング映像から、主人公のヴァッシュが星空を見上げ