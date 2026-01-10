声優・伊達さゆりが１０日、千葉・イオンモール幕張新都心でデビューミニアルバム「Ｐａｒｔｙ！Ｐａｒｔｙ！！Ｐａｒｔｙ！！！」（３月２５日発売）のリリース記念イベントを行った。ステージに上がると「寒い中、来てくれてありがとう！みなさん、声出せますか？」と客席に問いかけ、イベントでおなじみのオリジナルソング「１ｕｐ！」を歌唱したほか、ミニアルバムの表題曲「自ＬＯＶＥ［ハート］［ハート］」（みずから