東京世界陸上女子１００メートル障害の日本代表・中島ひとみが１０日に放送されたフジテレビ系「逃走中新春ＳＰ第２夜」に出演。１００分逃げ切れば１２０万円のゲームで、残り９３分５９秒で確保されて１７人中で脱落第１号になった。番組の後半で復活したが残り３分でハンターに見つかって約１分後に再び確保され、逃げ切り番組初の連覇達成はならなかった。中島は通路を懸命に走って逃げ切ろうとしたがハンターに追いつかれ