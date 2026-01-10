WEST.の藤井流星が主演し、Travis Japanの七五三掛龍也が共演するテレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（毎週土曜後11：00）がきょう10日から放送開始した。初回から杢代和人（原因は自分にある。）がサプライズ出演し、話題を呼んだ。【場面写真】幸せそう…藤井流星＆井桁弘恵のウェディングショット第1話では、チャペルで愛を誓いあう新郎・林田和臣（藤井）と新婦・沙也香（井桁弘恵）の、