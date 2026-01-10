１０日のＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」は、通常は三谷幸喜氏と安住紳一郎アナウンサーによるオープニングに、福山雅治と大泉洋が登場。冒頭の挨拶に続き、そのまま天気予報を行った。大泉が流ちょうに３連休の天気予報と寒波の注意呼びかけを行い、福山が故郷・長崎の雪予報に、目力の強いカメラ目線で「長崎もですね、実は雪は降ります。積もるほどまではいかないですけどね」と解説した。木星が１年で一番よ