ダウンタウン松本人志（62）が10日、新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」で新年初となる通算3度目の生配信を行った。今回は吉本興業東京本部の中庭で行い、これまで通り抽せんで選ばれた年額プラン登録者を招待。2つのステージがセットされ、社屋（校舎）には「2026年も」「会員に感謝！！！」と書かれた巨大な垂れ幕がかけられた。松本が登場すると、観客から寒さを吹き飛ばすほどの歓声が湧き起こった。松本