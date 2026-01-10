ノルディックスキーのワールドカップ（W杯）ジャンプ女子は10日、スロベニアのリュブノで個人第15戦（ヒルサイズ＝HS94メートル）が行われ、ニカ・プレブツ（スロベニア）が96メートル、89.5メートルの合計278.3点で3連勝とし、今季8勝目、通算30勝目をマークした。日本勢は出場していない。リザ・エダー（オーストリア）が2位、ゼリナ・フライタク（ドイツ）が3位だった。（共同）