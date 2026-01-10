石川県の馳知事は８日、能登半島地震などの被災者が入る災害公営住宅（復興公営住宅）の家賃を３年間無償化すると明らかにした。家屋を失った被災者の経済的負担の軽減が目的で、市町村が整備・管理する災害公営住宅の家賃を都道府県が助成する取り組みは全国初という。県によると、災害公営住宅は９市町に計２９８６戸建設される予定で、仮設住宅入居者の約３割が転居先に希望している。県は、復旧の進捗（しんちょく）や財政