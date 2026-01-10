アルペンスキーのワールドカップ（W杯）は10日、スイスのアデルボーデンで男子大回転第6戦が行われ、1回目に若月隼太（ホテルロッソ）は56位、加藤聖五（野沢温泉ク）は途中棄権で、ともに30位までによる2回目に進めなかった。マルコ・オーデルマット（スイス）が合計2分31秒23で今季6勝目、通算51勝目を挙げた。2位はルカス・ピニェイロブローテン（ブラジル）、3位はレオ・アンゲノ（フランス）だった。（共同）