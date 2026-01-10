川崎フロンターレは10日、「2026特別シーズン新加入選手会見＆クラブ創設30周年記念事業発表会見」を開催した。12日に決勝戦が行われる第104回全国高等学校サッカー選手権大会にも出場し、“高校ナンバーワンアタッカー”としても注目された長璃喜は「周りが全員年上なので、まだなんか不思議な感覚もあるんですけど、こういった会見をやって段々と実感が湧いてきました」と語った。長は近年多数のJリーガーを輩出している昌平