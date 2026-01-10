AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026のグループB第2節が10日に行われ、U−23日本代表とU−23アラブ首長国連邦代表（UAE）代表が対戦した。パリオリンピック2024への出場権を懸けた同年の大会から約2年後、日本代表は“王者”としてが今大会に参戦。チーム名こそU−23日本代表ではあるものの、招集された全選手が2005年1月1日以降に生まれた、ロサンゼルスオリンピック2028を目指す世代だ。7日に行われた第1節では同シリ