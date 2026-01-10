川崎フロンターレは10日、「2026特別シーズン新加入選手会見＆クラブ創設30周年記念事業発表会見」を開催した。「大学を卒業後してプロサッカー選手になった年以来の会見だったので、少し変な緊張はしました」と振り返ったのは、清水エスパルスから加入した山原怜音。JFA・Jリーグ特別指定選手時代も含めると5年間在籍した清水に別れを告げ、自身初の移籍を決断した。「初心に帰ったような気持ちというか、このエンブレムが付い