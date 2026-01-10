先制点につながるPK奪取。強烈なミドルでゴールも決めた。サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップで、日本は現地１月10日にグループステージ（GS）第２節でUAEと対戦。３−０の完勝を収めた。前半に２ゴールに絡んだのが大関友翔だ。開始３分、ボックス内で巧みにキープして相手のファウルを誘い、PKを獲得。これをンワディケウチェブライアン世雄が確実に沈めた。37分には、左サイドからのパスを上手くコントロー