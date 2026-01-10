【その他の画像・動画等を元記事で観る】 1月17日放送の日本テレビ『with MUSIC』は、1月22日にデビュー6周年を迎えるSixTONESをメインゲストに迎え、SixTONESだけの1時間スペシャルを放送。SixTONES年表で彼らの軌跡を振り返る。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 SixTONES「JAPONICA STYLE」「Amazing!!!!!!」「こっから」「Imitation Rain」 「マスカラ」「Good Luck!」「Waves Crash」「音色」 ■グループ