次回1月17日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」は、今月の1月22日にデビュー6周年を迎えるSixTONESをゲストに迎え、SixTONESだけの1時間SPを放送！グループ結成前の6人が初めて揃って共演したドラマの貴重映像も大公開！スタジオには結成当時のメンバーの写真まで。一番変わったのは一体誰!?そして、SixTONES年表で彼らの軌跡を振り返る。「with MUSIC」限定のSixTONES初だしトークもお楽しみに！さらにスタジオ