男子SP演技する佐藤駿＝東京辰巳アイスアリーナ日本学生氷上競技選手権は10日、東京辰巳アイスアリーナでフィギュアスケート第1日が行われ、男子ショートプログラム（SP）はミラノ・コルティナ冬季五輪代表の佐藤駿（明大）が93.13点で首位に立った。4回転ルッツや4回転―3回転の連続トーループを決めた。片伊勢武アミン（関大）が76.63点で2位、吉岡希（法大）が71.00点で3位。女子SPは現役続行を表明した住吉りをんが72.91