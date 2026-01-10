女優の大竹しのぶ（68）が、10日放送の日本テレビ系「withMUSIC」8土曜後10・00）に出演し、東京五輪の裏話を明かした。21年に行われた五輪で、大竹は閉会式に出演。宮沢賢治の「星めぐりの歌」を歌い、祭典を締めくくった。オファーは「突然」だったという。コロナ禍で1年延期した上、開催すら危ぶまれた大会だった。大竹は「製作の方とお話をして。国の方から、やるかやらないかまだ分からないので。秘密にしないといけ