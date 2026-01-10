モデルの由布菜月（27）が10日、自身のインスタグラムを更新。夫のサッカー日本代表FW上田綺世（27＝フェイエノールト）との第1子を妊娠したと発表した。「この度第一子を授かりましたことをご報告させていただきます」と報告。ベージュ色のロングワンピース姿で上田と腕を組んでオランダの街を散策したり、第1子のために用意したベビー服や靴を持ったショットを公開した。目立ち始めたおなかに2人で手を添えて笑顔でほほえむ姿な