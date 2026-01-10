『ゴジラ-1.0』を手がけた山崎貴監督のゴジラ最新作『ゴジラ-0.0(読み方：ゴジラマイナスゼロ)』を“ゴジラの日”11月3日に公開することと、最新ビジュアルが解禁された。1954年11月3日、ゴジラシリーズの第1作『ゴジラ』が公開されたことから、毎年11月3日は“ゴジラの日”としてファンに親しまれている。第1作の公開日から72年、そして、ゴジラ旋風を世界で巻き起こした『ゴジラ-1.0』の公開日である2023年11月3日から3年の月日