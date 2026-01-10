しゅんゆまカップル ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』に出演の、谷村優真＆倉澤俊のしゅんゆまカップル、代田萌花、永瀬さら、倉田琉偉、森本陸斗、内田金吾＆多田梨音のきんりのカップルが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催された『SDGs 推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演し、ランウェイを歩いた。しゅんゆまカップルの倉澤俊は、谷