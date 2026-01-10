IS:SUE YUUKI IS:SUEのYUUKIが10日、ツインメッセ静岡 北館大展示場で開催された『SDGs 推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演した。ブランド「DOKKA vivid」のステージに登場した。美スタイルが際立つカラフルなビスチェと独創性のあるパンツを組み合わせた創造性豊かな衣装に身を包みランウェイを歩き盛り上げた。YUUKIにとって、ソロでブランドモデルとしてランウェイを歩くのは今回が初め