ダウンタウンの松本人志が１０日、インターネット配信サービス「ＤＯＷＮＴＯＷＮ＋（ダウンタウンプラス）」の生配信に登場した。昨年１１月１日に、松本が約１年１０か月ぶりの復帰を果たしてから同プラットフォームでは３度目、今年に入ってからは初の生配信。吉本興業東京本部から実施した。今回も同チャンネル年額プランで登録し、抽選で選ばれた会員が吉本興業東京本部に招待され、生の「ＬＩＶＥ＋」を楽しんだ。今回