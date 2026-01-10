【新華社ウルムチ1月10日】中国の国有鉄道会社、中国国家鉄路集団傘下の中国鉄路ウルムチ局集団は7日、2025年の新疆ウイグル自治区の鉄道旅客数が前年比6.8％増の5425万人、貨物輸送量は5.3％増の2億5千万トンで、阿拉山口、コルガス両口岸（通関地）の貨物通関量は12.1％増の3210万トンに上り、いずれも過去最高を更新したと明らかにした。（記者/周生斌）