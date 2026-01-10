6人組グループ・SixTONESが、17日放送の日本テレビ系『with MUSIC』（後10：00〜後10：54）に出演する。【写真】あどけなさが残る…SixTONES結成当時のメンバー写真今回は、22日にデビュー6周年を迎えるSixTONESをメインゲストに迎え、SixTONESだけの1時間SPを放送する。グループ結成前の6人が初めてそろって共演したドラマの貴重映像も公開する。スタジオには結成当時のメンバーの写真も登場する。スタジオでは、ヒット曲メ