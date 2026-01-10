オートレーサーの交川陽子（36）が第1子を出産したことを10日、自身のインスタグラムで発表した。夫は同じくオートレーサーの石本圭耶（26）。23年7月に結婚を発表し、昨年10月に第1子を妊娠したことを発表していた交川が「先日、無事に第一子が誕生しました」と無事に出産したことを報告した。第1子出産に「周りの人に支えられ、たくさんの奇跡を重ねてようやく出会えた小さな命」と振り返り「我が子の笑顔を守っていけるよ