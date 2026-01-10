気象台は、午後10時40分に、暴風雪警報を北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市、新宮町、芦屋町、岡垣町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風雪警報】福岡県・北九州市、福岡市、宗像市、古賀市、福津市、糸島市などに発表 10日22:40時点福岡、北九州地方の海上では、11日明け方まで暴風雪に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北九州市□暴風雪警報【発表】11日明け方にかけて警戒ピーク時間