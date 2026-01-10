タレントのせんだみつおさん（78）、林家ペーさん（84）、落語家の林家たい平さん（61）、フリーアナウンサーの徳光和夫さん（84）が9日、海老名香葉子さんのお別れの式に出席。香葉子さんへの思いを明かしました。所属事務所によると、香葉子さんは12月24日夜、老衰のため亡くなったということです。92歳でした。香葉子さんは落語家の初代・林家三平さんの妻で、九代目・林家正蔵さんと二代目・林家三平さんの母親としても知られ