【AFC U23アジア杯第2節】(ジッダ)日本 3-0(前半2-0)UAE<得点者>[日]ンワディケ・ウチェ・ブライアン世雄(5分)、大関友翔(37分)、古谷柊介(83分)<警告>[日]市原吏音(49分)、森壮一朗(75分)└“ロス五輪世代”U-21日本代表がUAEに3発完封! 大関友翔が2試合連続弾とPK獲得の活躍、2連勝で今節にもGL突破可能性