[1.10 U23アジア杯GL第2節 日本 3-0 UAE ジッダ]U-21日本代表は10日、AFC U23アジアカップのグループリーグ第2節でU-23UAE代表と対戦し、3-0で勝利した。MF大関友翔は前半5分にファウル誘発でPKを獲得し、さらに37分には2試合連続ゴールの活躍。このあと行われるカタールとシリアが引き分けた場合、2連勝した日本は残り1試合を残して決勝トーナメント進出が決まる。日本はU-23日本代表として出場しているが、2028年ロサンゼル