JR西日本によりますときょう（10日）午後7時38分ごろ、伯備線の倉敷駅～清音駅間で竹が倒れ掛かっているのが発見されたということです。 【大雪情報】中国地方は11日（日）明け方から大雪積雪や路面の凍結による交通障害に注意山陽の平地で7㎝の降雪予想【気象庁 雪風シミュレーション/ 10日】 このため、倉敷駅～総社駅間の上りで運転を見合わせていましたが、午後9時34分に運転を再開したというこ