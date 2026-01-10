白衣もオペ着も…▶▶この作品を最初から読む自らを「腐女医」と名乗る現役外科医がママになった経緯とは？医者×母×オタク…なんとも属性過多なアメブロトップブロガー・さーたりさん。彼女が発信する、普段は見ることも知ることができないお医者さんの世界を描く『腐女医の医者道！』シリーズは、多くのフォロワーからの支持を受け続けています。そんなさーたりさんが今の家族・キャリアを築くまでには、どのような経