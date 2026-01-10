◇サッカーUー23アジア杯サウジアラビア大会1次リーグB組第2戦日本―UAE（2026年1月10日ジッダ）U―23アジア杯サウジアラビア大会に出場中のU―23日本代表は10日、グループリーグ第2戦でUAEと対戦。3―0で快勝し、開幕から2連勝となった。開始前半5分、ペナルティエリア内でMF大関友翔（川崎F）が倒され、PKを獲得。2試合連続でスタメン起用された桐蔭横浜大の20歳の長身FWンワディケ・ウチェブライアン世雄がキッカーを