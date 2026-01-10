タレントの南明奈（36）が10日までに更新された俳優・中尾明慶（37）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。芸能界で唯一かなわなかった夢を明かす場面があった。小学6年でスカウトされ、事務所に入った南。「その時、金八先生の放送中だったんですよ。チューの時」と中尾が演じていた役名を挙げ、「それを見て、芸能界いいなと思ったんですよ」と語った。中尾がうれしそうな声を上げると、笑いながら「チューを見て。チューと直