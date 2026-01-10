京都大ヒト行動進化研究センター（愛知県犬山市）は、言語の進化を探る研究などで中心的な役割を担い「天才チンパンジー」として知られた雌のチンパンジー「アイ」が９日に４９歳で死んだと発表した。死因は、高齢と多臓器不全で、スタッフに見守られながら逝ったという。同センターによると、アイは前身の霊長類研究所で１９７７年から、知覚・学習・記憶などに関する研究に参加。人間の心の進化を考える上でも重要な基盤を作